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Во вторник, 17 декабря, в Воронеже рабочего насмерть завалило землей. Об этом пишет
Инцидент произошел на улице Базовой недалеко от дома № 2 примерно в два часа дня.
Прибывшие на место спасатели откопали мужчину. К тому моменту он уже был мертв.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.