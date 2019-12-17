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20:25, 17 декабря 2019 51
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В Воронеже на площади Ленина начали устанавливать украшения в стиле сказки «Щелкунчик»

В Воронеже на площади Ленина начали устанавливать украшения в стиле сказки «Щелкунчик»

В Воронеже на площади Ленина начали устанавливать новогодние украшения в стиле сказки «Щелкунчик». Работы стартовали в воскресенье, 15 декабря, сообщил портал «Мое Online».

Воронежцы положительно отреагировали на украшения и поделись снимками в соцсетях.

Как отметили в горадминистрации, работы планируют завершить 25 декабря. До 21 декабря, когда в городе пройдет парад Дедов Морозов, вокруг площадки для выступлений планируют подготовить основные украшения. В композиции появятся светящиеся елки, балерины, застывшие в танце и заснеженные кукольные замки. В центре площади появится ярмарка.

За установку новогодних украшений на площади компания «Совтехэко» получит 22 млн рублей. В мэрии пояснили, что работы ведут на средства предприятия «Воронеж горэлектросеть».

Фото мэрия Воронежа


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