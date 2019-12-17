В Воронеже будут массово проверять водителей, которые перевозят детей

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В преддверии новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей, которые перевозят детей. Тех, кто не использует ремни безопасности и специальные удерживающие устройства, будет ждать штраф. Рейд пройдет 18 декабря с 7:00 до 9:00.
Отмечается, что детей до 12 лет можно перевозить только в удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.
За «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД» (части 3 статьи 12.23 КоАП РФ) предусмотрен штраф — три тысячи рублей.
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