В Спас-Клепиках установили новогоднюю елку

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В понедельник, 16 декабря, на площади Ленина в Спас-Клепиках установили тринадцатиметровую искусственную елку,
«В этом году для украшения дерева купили новые игрушки и гирлянду. Ограждение вокруг главное елки в этот раз тоже новое». — отметил начальник отдела благоустройства и городского хозяйства администрации района Алексей Гусев.
Также на главной площади появилась новогодняя иллюминация — звезды в цветах триколора.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.