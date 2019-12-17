В Сасове из-за загоревшегося матраца эвакуировали 11 человек

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В понедельник, 16 декабря, в Сасове из-за загоревшегося матраца эвакуировали одиннадцать человек. Об этом
Пожарных в многоквартирный дом вызвали в 22:05. На место выезжали два расчета.
Пострадала одна женщина (возраст неизвестен). Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом отправление угарным газом.
В пресс-службе отметили, что пожарные спасли одного человека.
Подписчики одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте» отметили, что в этой квартире уже был пожар. По словам сасовцев, ее хозяин злоупотребляет спиртным.
Фото из соцсети «ВКонтакте»
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.