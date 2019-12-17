В рязанской школе нашли коклюш

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В рязанской школе №75 нашли коклюш, об этом RZN.info сообщили в пресс-службе администрации.
По данным пресс-службы, экстренное извещение «Центра гигиены и эпидемиологии» по Рязанской области о заболевании поступило в школу в понедельник, 16 декабря.
Отмечается, что в настоящее время в школе болен коклюшем один ребенок. В учреждении проводится генуборка с дезинфицирующими средствами и кварцевание помещений.
Справка:
Коклюш — острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, особенно для детей младше двух лет.
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