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В рязанской ОДКБ купили новые игрушки. Об этом сообщил
Конструкторы, настольные игры, игрушечные касса, посуда, хоккей подарили спонсоры на Новый год.
По словам главврача Инны Лебедевой, в больнице есть специальная программа, которая помогает детям отвлекаться от неприятных процедур и болезней.
«Новые игрушки — это настоящий праздник. Дети радуются им и с удовольствием включаются в игру», — отметила Лебедева.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.