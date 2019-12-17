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15:33, 17 декабря 2019 285
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В рязанском клубе сняли на видео фанатку, набросившуюся на рэпера Рамиля

В рязанском клубе сняли на видео фанатку, набросившуюся на рэпера Рамиля

В рязанском клубе Deep club сняли на видео фанатку, набросившуюся на рэпера Ramil'. Концерт прошел в воскресенье, 15 декабря. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах видно, что во время концерта девушка появилась на сцене и начала обнимать артиста. После чего охрана увела ее.

Справка

Рамиль Алимов — рэпер, более известный под псевдонимом Ramil'. Родился 1 февраля 2000 года в Нижнем Новгороде. Стал популярным благодаря трекам «Вся такая в белом», «Айбала», «Ау», «Бомбалейла», «Хочешь со мной».


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