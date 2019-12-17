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В Рязани завершился ремонт дворов. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил и.о. Начальник городского управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.
Он отметил, что все работы завершились, ведется оплата «остаточных денежных средств».
Напомним, в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды» отремонтировали 17 дворов на общую сумму 124 миллиона рублей. О том как проводился ремонт читайте в
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