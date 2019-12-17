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15:40, 17 декабря 2019 346
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В Рязани назвали улицы, которые обрабатывают жидким реагентом

В Рязани назвали улицы, которые обрабатывают жидким реагентом

В Рязани назвали улицы, которые обрабатывают жидким реагентом. Список озвучил руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов во вторник, 17 декабря, на комитете гордумы.

Он отметил, что пескосоляную смесь перестали использовать на: Первомайском проспекте улицах Дзержинского, Есенина, Циолковского, Соборной, Свободы, Кремлевском валу, Московском и Куйбышевском шоссе, а также на площадях Свободы и Соборной.

Всего в работе участвует пять единиц техники.

Напомним, использовать жидкий реагент вместо пескосоляной смеси начали в ноябре.


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