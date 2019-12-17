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В Рязани назвали улицы, которые обрабатывают жидким реагентом. Список озвучил руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов во вторник, 17 декабря, на комитете гордумы.
Он отметил, что пескосоляную смесь перестали использовать на: Первомайском проспекте улицах Дзержинского, Есенина, Циолковского, Соборной, Свободы, Кремлевском валу, Московском и Куйбышевском шоссе, а также на площадях Свободы и Соборной.
Всего в работе участвует пять единиц техники.
Напомним, использовать жидкий реагент вместо пескосоляной смеси
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.