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12:44, 17 декабря 2019 271
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В минприроды прокомментировали пожар в лесу под Рязанью

В минприроды прокомментировали пожар в лесу под Рязанью

В лесу под Рязанью начали жечь костры. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. Автор сообщил, что «кучки деревьев жгут» в Спасском районе рядом с селом Выползоволо и детским лагерем «Лучезарный».

В региональном минприроды RZN.info сообщили, что с 31 октября в лесах Рязанской области завершился пожароопасный сезон, поэтому в чащах сжигаются остатки от мест рубок.

«Все это предусмотрено правилами санитарной безопасности в лесах», — говорится в сообщении.

Также ведомство круглосуточно мониторит ситуацию с помощью системы видеонаблюдения и спутников.

Видео Софи Барабановой


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