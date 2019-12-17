В минприроды прокомментировали пожар в лесу под Рязанью

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В лесу под Рязанью начали жечь костры. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. Автор сообщил, что «кучки деревьев жгут» в Спасском районе рядом с селом Выползоволо и детским лагерем «Лучезарный».
В региональном минприроды
«Все это предусмотрено правилами санитарной безопасности в лесах», — говорится в сообщении.
Также ведомство круглосуточно мониторит ситуацию с помощью системы видеонаблюдения и спутников.
Видео Софи Барабановой
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.