В массовом ДТП в Рыбном пострадали два человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 16 декабря, в Рыбном рядом с домом №53 на улице Кузнецкой произошло массовое ДТП. Об этом сообщила
45-летний местный житель за рулем Volkswagen столкнулся с «УАЗ» под управлением 39-летнего водителя. В последнюю машину врезался движущийся за ним Opel, за рулем которого была 38-летняя женщина. От удара Volkswagen отбросило на Renault Logan.
В результате аварии пострадали водитель Opel и 51-летняя пассажирка «УАЗ».
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.