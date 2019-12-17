В Канищеве «Рено» отбросило на тротуар после ДТП

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Утром во вторник, 17 декабря, в Канищеве на перекрестке улиц Бирюзова и проезде Шабулина столкнулись два Renault Logan. Об этом сообщили в
На кадрах видно, что одну из легковушек отбросило на тротуар после столкновения.
Из-за ДТП образовался затор. По данным сервиса «
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.