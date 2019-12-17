Суд продлил арест экс-замглавы управления воронежского УМВД

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Суд Воронежа продлил на два месяца домашний арест бывшего замглавы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области, пишет
Виталия Чермашенцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Он пробудет под домашним арестом до 17 февраля 2020 года.
Чермашенцева задержали в конце июня 2019 года. Изначально полицейский проходил подозреваемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере, однако позже дело переквалифицировали.
Следствие установило, что с марта 2015 года по май 2019 года подполковник при посредничестве бывшего начальника межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Борисоглебске Александра Кучеренко получал от владельца крупной птицефабрики и маслозавода Геннадия Ширяева ежемесячно от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За эти деньги предпринимателю обеспечивали «общее покровительство».
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