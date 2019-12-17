Сотрудницу шиловского ДК едва не задушил пьяный поклонник

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Сотрудницу шиловского Дворца культуры едва не задушил пьяный поклонник. Об этом
К 41-летней женщине на развлекательном мероприятии «стал оказывать знаки внимания» знакомый. Жительница поселка попросила оставить ее в покое.
«Отвергнутый мужчина разгневался и пригрозил задушить работницу, если она не изменит свое решение. Нетрезвый злоумышленник очень шумел и схватил женщину за горло, чем сильно испугал ее», — рассказали в полиции.
Очевидцы помогли женщине и вызвали полицию.
На 41-летнего мужчину завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.
© RZN.info
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.