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10:15, 17 декабря 2019 383
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Сотрудницу шиловского ДК едва не задушил пьяный поклонник 1

Сотрудницу шиловского ДК едва не задушил пьяный поклонник

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Сотрудницу шиловского Дворца культуры едва не задушил пьяный поклонник. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

К 41-летней женщине на развлекательном мероприятии «стал оказывать знаки внимания» знакомый. Жительница поселка попросила оставить ее в покое.

«Отвергнутый мужчина разгневался и пригрозил задушить работницу, если она не изменит свое решение. Нетрезвый злоумышленник очень шумел и схватил женщину за горло, чем сильно испугал ее», — рассказали в полиции.

Очевидцы помогли женщине и вызвали полицию.

На 41-летнего мужчину завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.


© RZN.info

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