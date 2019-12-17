С начала года «Рязаньэнерго» подключил к электросетям более двух тысяч потребителей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за 11 месяцев 2019 года. За указанный период предприятие подключило к электросетям 2 216 потребителей. Суммарная присоединенная мощность составила 45 МВт.
Сотрудники «Рязаньэнерго» провели комплекс организационных и технических работ для подключения к электросетям бытовых потребителей, ряд объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития Рязанской области, в том числе учреждения здравоохранения, образования, предприятия агропромышленного комплекса.
Так, в целях поддержки развития АПК региона энергетики выполнили технологическое присоединение самой крупной на европейской части России мега-фермы «Ока Молоко», входящей в состав группы компаний «Эко Нива», для чего построили две ВЛ 10 кВ, а также выполнили мероприятия в рамках ТП со стороны заявителя — по договору сопровождения технологического присоединения. Объем присоединенной мощности составил более 1,5 МВт. Комплекс открыли 11 декабря в Шацком районе.
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры — одна из важных задач, стоящих перед энергетиками филиала. Мы готовы оказать поддержку, предложить оптимальные решения, предоставить техническую возможность для подключения различных категорий потребителей», — отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Владимир Воронков.
По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8-800-50-50-115. Получить необходимую информацию также можно в Центре обслуживания потребителей в г. Рязани по адресу: ул. МОГЭС, 12 и в пунктах обслуживая потребителей в районах области. Форма заявки на технологическое присоединение размещена на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани завершился ремонт дворов
|
cледующая новость →В Рязани назвали улицы, которые обрабатывают жидким реагентом
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.