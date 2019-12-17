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11:50, 17 декабря 2019 250
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Рязанец отсудил 70 тысяч за открытый люк на дороге

Рязанец отсудил 70 тысяч за открытый люк на дороге

Рязанец отсудил 70 тысяч рублей за открытый люк на обочине дороги. Об этом сообщил сайт облсуда.

Установлено, что в сентябре 2018 года супруга истца съехала на автомобиле на обочину и попала правым передним колесом в открытый люк колодца.

В результате машина получила повреждения.

«Собственником объектов водоснабжения является Елатомское городское поселение, которое сдавало их в аренду организации ООО „КВИН“. По условиям договора ответственность несет арендатор», — говорится в сообщении.

С организации взыскали компенсацию за материальный ущерб и судебные расходы.

Решение суда вступило в силу.


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