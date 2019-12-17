Рязанец отсудил 70 тысяч за открытый люк на дороге

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Рязанец отсудил 70 тысяч рублей за открытый люк на обочине дороги. Об этом сообщил
Установлено, что в сентябре 2018 года супруга истца съехала на автомобиле на обочину и попала правым передним колесом в открытый люк колодца.
В результате машина получила повреждения.
«Собственником объектов водоснабжения является Елатомское городское поселение, которое сдавало их в аренду организации ООО „КВИН“. По условиям договора ответственность несет арендатор», — говорится в сообщении.
С организации взыскали компенсацию за материальный ущерб и судебные расходы.
Решение суда вступило в силу.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.