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Рязанцам грозит штраф в три миллиона рублей за рубку деревьев,
В полицию обратились сотрудники Сасовского участкового лесничества, которые обнаружили в Пителинском районе у села Потапьевская Хохловка девять незаконно срубленных сосен.
Оперативники немедленно выехали на место и выяснили, что к вырубке причастны несколько мужчин в возрасте от 45 до 50 лет.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Им грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей, либо — лишение свободы на срок до 7 лет.
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