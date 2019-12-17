Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:35, 17 декабря 2019 710
 0    0

Рязанца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в центре города

Рязанца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в центре города

Фото: Pixabay.com

Рязанца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в центре города. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

В октябре мужчина запустил беспилотник в центре Рязани без подачи плана полета и получения соответствующих разрешений.

На горожанина завели дело по части 2 статьи 11.4 КоАП («Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»). Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 4 декабря 2019 3 399
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 8
14:53, 3 декабря 2019 3 077
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 6 507
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 16 699
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 4 681
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум