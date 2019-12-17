RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в центре города. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.
В октябре мужчина запустил беспилотник в центре Рязани без подачи плана полета и получения соответствующих разрешений.
На горожанина завели дело по части 2 статьи 11.4 КоАП («Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния»). Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сасове из-за загоревшегося матраца эвакуировали 11 человек
|
cледующая новость →Кучаев продлит контракт с ЦСКА
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.