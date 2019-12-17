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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году. Об этом пишет
Замглавы ведомства Иван Шкловец объяснил, что всего ожидается восемь коротких рабочих недель. Россияне будут меньше работать из-за праздников.
Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придется на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.
В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырехдневной. на день меньше придется трудиться и в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда.
Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с шестого по восьмое числа. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня победы.
Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращенная неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
Ранее в Роструде напомнили, что последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя
Кроме того, работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.
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