«Ростелеком» признали лучшим в Рязани предприятием в сфере телекоммуникаций

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Рязанский филиал ПАО «Ростелеком» победил в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» в сфере информационных и телекоммуникационных технологий по итогам работы в 2018 году. 13 декабря глава региона Николай Любимов наградил цифрового провайдера и еще около 90 предприятий. Конкурс организовали региональное правительство и Союз «Рязанская торгово-промышленная палата».
Основная цель конкурса — стимулирование предприятий и организаций Рязанской области на повышение эффективности производства, привлечение внимания потенциальных инвесторов, распространение передового опыта управления производством. В числе победителей как крупные производства, так и предприятия малого и среднего бизнеса, успешно реализующие важнейшие проекты в сфере промышленности, ОПК, фармацевтики, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, торговле, транспорте, сфере услуг, народно-художественных промыслов.
«Признание «Ростелекома» лучшим предприятием региона в сфере телекоммуникаций — предмет нашей гордости, — сказала Надежда Штрыкова, заместитель директора Рязанского филиала ПАО «Ростелеком — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами. — Специалисты компании прилагают все усилия, чтобы отвечать на возрастающие запросы и потребности пользователей, а также обеспечивать их качественными телеком-услугами. Победа в номинации особенно важна для компании, так как наши успехи привлекают внимание деловых партнёров. Конечно, это большая ответственность: планку снижать нельзя. Поэтому для нас это стимул развиваться дальше. Уверена, что результат этого года будет таким же успешным».
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