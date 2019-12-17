Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как выбрать натуральную новогоднюю елку

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Региональный Роспотребнадзор
«Более пушистая сосна может простоять больше, чем ель. При выборе живого дерева обратите внимание на его внешний вид — хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, ярко-зеленого цвета», — говорится в сообщении.
Перед покупкой специалисты советуют взять ель за середину ствола и ударить нижней частью о землю. Если с елки осыплется много иголок, то ее лучше не брать.
«Если на срезе ствола имеется заметная темная каемка шириной несколько сантиметров, такая елка очень скоро погибнет», — отметили в Роспотребнадзоре.
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