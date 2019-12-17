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12:12, 17 декабря 2019 219
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Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как выбрать натуральную новогоднюю елку

Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как выбрать натуральную новогоднюю елку

Региональный Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как выбрать натуральную новогоднюю елку.

«Более пушистая сосна может простоять больше, чем ель. При выборе живого дерева обратите внимание на его внешний вид — хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, ярко-зеленого цвета», — говорится в сообщении.

Перед покупкой специалисты советуют взять ель за середину ствола и ударить нижней частью о землю. Если с елки осыплется много иголок, то ее лучше не брать.

«Если на срезе ствола имеется заметная темная каемка шириной несколько сантиметров, такая елка очень скоро погибнет», — отметили в Роспотребнадзоре.


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