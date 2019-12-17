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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
РГУ имени Есенина отпраздновал 104-й день рождения. В понедельник, 16 декабря, в честь годовщины на сцене филармонии прошел концерт.
С днем рождения студентов и преподавателей университета поздравил председатель комитета облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков, который окончил вуз в 1993 году по специальности «История, общественно-политические дисциплины, английский язык» и в 1996 году — по специальности «Юриспруденция».
«Я всегда с особым удовольствием и особым трепетом прихожу в родные стены, которые и не покидал до сих пор, так как продолжаю преподавать. И особенно приятно сегодня поздравить вуз с нашим очередным праздником — со 104-й годовщиной, — сказал Пупков. — Мои коллеги, депутаты, просили передать искренние поздравления и сказать, что область в первую очередь ждет от университета педагогов — людей той специальности, которую исконно готовил наш институт. Поэтому, дорогие коллеги, давайте обеспечим регион достойными учительскими кадрами».
В заключение депутат поблагодарил РГУ имени Есенина за тесное сотрудничество с облдумой.
На праздновании ректор Андрей Минаев рассказал о достижениях вуза и вручил лучшим преподавателям и сотрудникам благодарности и памятные знаки.
После официальной части прошел концерт с участием хора РГУ, который исполнил песни «Фонтану бахчисарайского дворца» и «Отговорила роща золотая» на стихи Александра Пушкина и Сергея Есенина.
© RZN.info
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