Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:29, 17 декабря 2019 98
 0    0

РГУ имени Есенина отпраздновал 104-й день рождения

РГУ имени Есенина отпраздновал 104-й день рождения

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

РГУ имени Есенина отпраздновал 104-й день рождения. В понедельник, 16 декабря, в честь годовщины на сцене филармонии прошел концерт.

С днем рождения студентов и преподавателей университета поздравил председатель комитета облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков, который окончил вуз в 1993 году по специальности «История, общественно-политические дисциплины, английский язык» и в 1996 году — по специальности «Юриспруденция».

«Я всегда с особым удовольствием и особым трепетом прихожу в родные стены, которые и не покидал до сих пор, так как продолжаю преподавать. И особенно приятно сегодня поздравить вуз с нашим очередным праздником — со 104-й годовщиной, — сказал Пупков. — Мои коллеги, депутаты, просили передать искренние поздравления и сказать, что область в первую очередь ждет от университета педагогов — людей той специальности, которую исконно готовил наш институт. Поэтому, дорогие коллеги, давайте обеспечим регион достойными учительскими кадрами».

В заключение депутат поблагодарил РГУ имени Есенина за тесное сотрудничество с облдумой.

На праздновании ректор Андрей Минаев рассказал о достижениях вуза и вручил лучшим преподавателям и сотрудникам благодарности и памятные знаки.

После официальной части прошел концерт с участием хора РГУ, который исполнил песни «Фонтану бахчисарайского дворца» и «Отговорила роща золотая» на стихи Александра Пушкина и Сергея Есенина.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 4 декабря 2019 3 377
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 8
14:53, 3 декабря 2019 3 063
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 6 482
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 16 656
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 4 640
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум