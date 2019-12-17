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Фото: УФСИН по Рязанской области
Прокуроры проверили условия жизни рязанских заключенных. Об этом
Во вторник, 17 декабря, исправительную колонию №4 посетили прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ старший советник юстиции Константин Чумаченко и заместитель прокурора Виктор Эпп.
Они побывали в столовой, медчасти, ШИЗО, а также посетили промышленную зону учреждения.
Также специалисты проверили условия содержания осужденных с ограниченными возможностями, и соблюдение условий безопасности труда.
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