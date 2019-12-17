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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом в Рязанском районе,
Авария произошла 16 апреля около 22:30 на 214 километре трассы М-5.
27-летний молодой человек шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал 47-летний рязанец на Opel, двигавшийся в сторону Москвы.
От полученных травм пострадавший
Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, просят обращаться по телефону
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