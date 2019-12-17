Под Рязанью десантники провели масштабные учения

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Под Рязанью провели учения с БМД-2 и артиллерийскими орудиями «Нона». Об этом
При помощи техники десантники блокировали и нейтрализовали условного противника.
Отмечается, что на масштабные сборы приезжал весь руководящий состав соединений, учреждений и воинских частей ВДВ, в том числе командующий войск генерал-полковник Андрей Сердюков.
Ранее телеканал «Звезда»
Фото Минобороны
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.