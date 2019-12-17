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Фото: Pixabay.com
Перед Новым годом рязанцам предложили посадить елку. Жители региона могут «внести вклад в компенсацию лесных потерь от вырубки елей и сосен к празднику», отметили организаторы акции «Раз, два, три! Елочка, расти!»
Желающим нужно выбрать готовое количество деревьев на
Деревья высадят весной. После этого обладателю сертификата вышлют фото и GPS-координаты саженцев.
«Скоро откроются тысячи елочных базаров по всей стране. Но далеко не все срубленные деревья найдут своего покупателя, — рассказала руководитель проекта „ПосадиЛес“ Марианна Мунтяну. — Мы призываем всех подойти к выбору главного новогоднего символа более осознанно: не рубить, а посадить настоящий живой лес. Это станет прекрасным подарком и всем нам, и будущим поколениям!».
За четыре года существования проекта «ПосадиЛес» высадили более 700 тысяч деревьев на пострадавших участках леса в 22 регионах. Эту идею финансово поддержали более пяти тысяч человек.
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