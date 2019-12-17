Opel возобновил продажи в России

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Марка Opel официально вернулась на российский рынок 16 декабря 2019 года. Уже сейчас автомобили бренда можно купить в 11 дилерских центрах в 8 городах страны,
Модельный ряд в настоящее время включает в себя кроссовер Grandland X и микроавтобус Zadira Life. В первой половине года к ним присоединится фургон Vivaro.
Кроме того, в ближайшее время компания планирует развивать дилерскую сеть еще, как минимум, в 12 городах: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Оренбург, Пермь, Самара, Сургут, Тольятти, Уфа и Челябинск. Также Опель намеревается расширить ассортимент продукции на российском рынке, но пока неизвестно за счет каких моделей.
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