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1:05, 17 декабря 2019 73
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Opel возобновил продажи в России

Opel возобновил продажи в России

Марка Opel официально вернулась на российский рынок 16 декабря 2019 года. Уже сейчас автомо­били бренда можно купить в 11 дилерских центрах в 8 городах страны, сообщил сайт «Автостат».

Модельный ряд в настоящее время включает в себя кроссовер Grandland X и микро­автобус Zadira Life. В первой половине года к ним при­соединится фургон Vivaro.

Кроме того, в ближайшее время компания планирует развивать дилерскую сеть еще, как минимум, в 12 городах: Волгоград, Воронеж, Екатерин­бург, Ижевск, Казань, Орен­бург, Пермь, Самара, Сургут, Тольятти, Уфа и Челябинск. Также Опель намере­вается расширить ассорти­мент продукции на россий­ском рынке, но пока неизвестно за счет каких моделей.


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