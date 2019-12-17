На сасовском молокозаводе нашли нарушения

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Фото: Pixabay.com
На молокозаводе в Сасовском районе нашли нарушения. Об этом
Проверяющие обнаружили сколы плитки и бетона, ржавчину на части оборудования, металлических лестницах, трубах в производственных цехах, а также металлических дверях в холодильную камеру. В приемно-аппаратном цехе над емкостью не было крышки, из-за чего в молоко могла попасть грязь.
Молокозавод привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП. Сотрудники предприятия уже устранили нарушения.
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