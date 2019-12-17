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9:52, 17 декабря 2019 333
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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Во вторник, 17 декабря, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дома 16, 16а;
  • улица Тимакова, дом 22 корпус 2;
  • улица Советской Армии, дома 11, 13, 15, 17, 17-а (детский сад №140);
  • улица Загородная, дома 3, 10.

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