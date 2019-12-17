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8:11, 17 декабря 2019 274
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Любимов напомнил о необходимости защиты площадок новогодних мероприятий

Любимов напомнил о необходимости защиты площадок новогодних мероприятий

Губернатор Николай Любимов напомнил о необходимости защиты площадок новогодних мероприятий. Об этом он заявил на итоговом заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, сообщил сайт правительства Рязанской области.

Глава региона отметил, что в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020» пройдет большое количество фестивалей, шоу-программ, ярмарок, спортивных соревнований и многих других мероприятий.

«Все площадки должны быть максимально защищены от террористических угроз и других чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Любимов.

Губернатор поручил взять на особый контроль образовательные организации, детские оздоровительные лагеря, учреждения культуры, спорта, объекты транспортной инфраструктуры, торговые центры и гостиницы.


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