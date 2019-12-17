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Губернатор Николай Любимов напомнил о необходимости защиты площадок новогодних мероприятий. Об этом он заявил на итоговом заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, сообщил
Глава региона отметил, что в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020» пройдет большое количество фестивалей, шоу-программ, ярмарок, спортивных соревнований и многих других мероприятий.
«Все площадки должны быть максимально защищены от террористических угроз и других чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Любимов.
Губернатор поручил взять на особый контроль образовательные организации, детские оздоровительные лагеря, учреждения культуры, спорта, объекты транспортной инфраструктуры, торговые центры и гостиницы.
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