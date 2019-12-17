Из сейфа магазина в Москве украли почти восемь миллионов

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Фото: Pixabay.com
Из сейфа магазина в Москве украли 7,7 миллиона рублей. Об этом
Кражу совершили в магазине по продаже импортных ножей на улице Удальцова. Пропажу денег обнаружили в понедельник, 16 декабря. Оперативники выяснили, что неизвестный еще в пятницу, 13 декабря, отжал оконную раму и забрался в магазин, где взломал сейф.
Полицейские возбудили дело по статье «Кража».
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.