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Группа компаний «Единство» предложила рязанцам купить квартиры по специальной цене. Покупателям помогут выбрать подходящие планировку и метраж. Ознакомиться с квартирами можно на
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Подробности по телефону: (4912) 900-700.
Предложения квартир обновляют каждые две недели.
Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: Рязань, улица Вокзальная, дом №41, помещение Н5.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.