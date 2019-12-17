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17:57, 17 декабря 2019 307

Группа компаний «Единство» предложила рязанцам купить квартиры по специальной цене

Группа компаний «Единство» предложила рязанцам купить квартиры по специальной цене

Группа компаний «Единство» предложила рязанцам купить квартиры по специальной цене. Покупателям помогут выбрать подходящие планировку и метраж. Ознакомиться с квартирами можно на сайте.

Чтобы получить скидку, нужно заполнить анкету и получить приглашение на консультацию в офис продаж группы компаний «Единство» и прийти на нее в центральный офис.

Подробности по телефону: (4912) 900-700.

Предложения квартир обновляют каждые две недели.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: Рязань, улица Вокзальная, дом №41, помещение Н5.

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.


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