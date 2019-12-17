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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Двоим воронежцам вынесли приговор за убийство женщины-таксиста. Об этом
В июле 2018 года молодые люди в течение дня пили алкоголь, вечером вызвали такси. 41-летняя водитель службы такси «Экипаж» отвезла их сначала в магазин за спиртным, а затем по их просьбе направилась в село Терновка. Неподалеку от поворота на село Русаново один из злоумышленников попросил остановить машину. После этого мужчины, угрожая ножом, заставили женщину забраться в багажник.
На поле с подсолнечниками жертву вытащили из багажника и ударили ножом в шею. Преступники уехали на машине, забрав телефон и деньги женщины.
Потерпевшая смогла дойти до села Александровка, местные жители вызвали ей скорую. Женщина скончалась в больнице от полученного ранения.
Подсудимых признали виновными по пункту «в» части 4 статьи 162 УК («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК («Убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем»). 21-летнего воронежца приговорили к 16 годам тюрьмы, 20-летнего — к 18 годам. Обоих также приговорили к полутора годам ограничения свободы после выхода из колонии.
Приговор не вступил в законную силу.
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