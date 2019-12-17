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Двоих воронежцев осудили за пытки знакомого кипятильником. Об этом сообщил
Установлено, что вечером 8 августа 2018 года мужчины приехали в гости к 38-летнему знакомому, проживавшему в доме по улице Центральная поселка Еланка Таловского района, с которым начали выпивать.
Позже между гостями и хозяином произошла ссора. Осужденные сначала избили приятеля, а затем прислоняли к его телу оголенный провод кипятильника, включенным в сеть.
После этого он раскаленным прибором причинил ожоги пострадавшему.
После этого злоумышленники покинули дом. На следующий день потерпевший скончался в больнице. Его смерть наступила в результате тупой травмы живота.
Суда назначил 33-летнему виновному 13 лет исправительной колонии строгого режима. Его товарищу — 12 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
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