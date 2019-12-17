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11:05, 17 декабря 2019 70
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Двоих воронежцев осудили за пытки знакомого кипятильником

Двоих воронежцев осудили за пытки знакомого кипятильником

Двоих воронежцев осудили за пытки знакомого кипятильником. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что вечером 8 августа 2018 года мужчины приехали в гости к 38-летнему знакомому, проживавшему в доме по улице Центральная поселка Еланка Таловского района, с которым начали выпивать.

Позже между гостями и хозяином произошла ссора. Осужденные сначала избили приятеля, а затем прислоняли к его телу оголенный провод кипятильника, включенным в сеть.

После этого он раскаленным прибором причинил ожоги пострадавшему.

После этого злоумышленники покинули дом. На следующий день потерпевший скончался в больнице. Его смерть наступила в результате тупой травмы живота.

Суда назначил 33-летнему виновному 13 лет исправительной колонии строгого режима. Его товарищу — 12 лет.

Приговор не вступил в законную силу.


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