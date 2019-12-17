RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Бывшего вице-мэра Чучковского района осудили за взятку, об этом
Установлено, что в 2017 году вице-мэр Чучковского района Алексей Харламов получил взятку в размере 200 тысяч рублей. Эту суммму он взял за незаконную передачу электросетевого оборудования в собственность коммерческой организации.
Бывший чиновник свою вину признал.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей.
Приговор вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПеред Новым годом рязанцам предложили посадить елку
|
cледующая новость →Сорокина поручила перенести елку из противогазов на Лыбедский бульвар
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.