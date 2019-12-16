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11:36, 16 декабря 2019 171
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За выходные на рязанских ярмарках купили почти 15 тонн «молочки»

За выходные на рязанских ярмарках купили почти 15 тонн «молочки»

За выходные на рязанских ярмарках купили 15 тонн молока и молочных продуктов. В субботу, 14 декабря, на 360 местах торговали 220 производителей.

Всего они продали:

  • 14,9 тонн «молочки»;
  • 10 тонн картофеля;
  • 12,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 10 тонн груш и яблок;
  • 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 5,9 тонн овощей;
  • 3,5 тонны живой рыбы;
  • 0,6 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 21 декабря в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».


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