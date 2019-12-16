За выходные на рязанских ярмарках купили почти 15 тонн «молочки»

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За выходные на рязанских ярмарках купили 15 тонн молока и молочных продуктов. В субботу, 14 декабря, на 360 местах торговали 220 производителей.
Всего они продали:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 21 декабря в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.