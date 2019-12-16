За неделю заделали ямы на девяти рязанских улицах

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Фото: transphoto.ru
За неделю, с 9 по 16 декабря, заделали ямы на девяти рязанских улицах. Об этом сообщил
Работы провели на улицах Боголюбова, Татарская, 4-я Линия, Шевченко, Зубковой, Новаторов, Энгельса, Магистральная, пр-д Шабулина. Общая площадь ремонта составила 235 квадратных метров.
Всего с начала года ямы заделали на 200 улицах.
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