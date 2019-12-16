За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировались более 600 тысяч жителей Рязанской области

Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более 100 миллионов граждан России . В Рязанской области показатель достиг 615 997 человек. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года — 21 миллион человек.

По данным на декабрь 2019 года в «пятерку» самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к врачу (около 60 миллионов), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 миллионов), регистрация автотранспортных средств (9 миллионов), запись в детский сад (более 7 миллионов), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 миллионов). Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 миллиона и 5 миллионов соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 миллионов), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 миллиона).

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 миллионов электронных заявлений на получение госуслуг. При этом около 50% от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 миллионов (по состоянию на декабрь 2019 года). В топ-10 регионов — лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 миллионов платежей на общую сумму свыше 150 миллиардов рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет — по данным на начало декабря зафиксировано более 56 миллионов транзакций на общую сумму свыше 58 миллиарда рублей.

Напомним, пользователи портала госуслуг могут оплачивать госпошлины (с понижающим коэффициентом 0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), судебные задолженности, коммунальные услуги и прочие начисления по квитанциям. Оплата доступна с помощью банковской карты, электронных денег, счета мобильного телефона, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты нескольких начислений одной операцией — «Мультиоплата».

Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг — создание суперсервисов. Согласно концепции, услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут принять активное участие в их развитии и тестировании — на странице сайта « Суперсервисы » уже доступно 15 прототипов суперсервисов.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».