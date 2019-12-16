Во вторник холодную воду отключат в рязанской школе и девяти домах

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Во вторник, 17 декабря, холодную воду отключат в рязанской школе и девяти домах, об этом сообщили на
С 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
С 13:00 до 19:00 воду отключат на улице:
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.