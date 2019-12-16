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16:44, 16 декабря 2019 198
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Во вторник холодную воду отключат в рязанской школе и девяти домах

Во вторник холодную воду отключат в рязанской школе и девяти домах

Во вторник, 17 декабря, холодную воду отключат в рязанской школе и девяти домах, об этом сообщили на сайте администрации.

С 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Крупской, дома № 2/14, № 4, № 6, №8;
  • улица Карла Маркса, дом №3 корпус 2;

С 13:00 до 19:00 воду отключат на улице:

  • Энгельса, дома №3, №3 корпус 1, №5 (школа №20), № 7, № 9/9.

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