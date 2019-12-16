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В Воронежской области легковушка влетела под стоящую на обочине фуру, погиб пассажир,
Авария произошла на 646 километре трассы М-4 «Дон» в Павловском районе около 7:30 понедельника, 16 декабря.
По данным полиции, 26-летний автомобилист на «ВАЗе» ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. В какой-то момент водитель потерял управление и врезался в стоящий грузовик с полуприцепом. За рулем фуры был 60-летний житель Ростовской области.
В результате столкновения 57-летняя пассажирка отечественного авто получила серьезные травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Водитель «ВАЗа» попал в больницу.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.