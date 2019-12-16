Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:59, 16 декабря 2019 94
 0    0

В Воронежской области 31 декабря стал выходным

В Воронежской области 31 декабря стал выходным

Фото: Pixabay.com

В Воронежской области 31 декабря стал выходным. Распоряжение об этом.подписал губернатор Алексей Гусев.

Глава региона проводил голосование на своей странице во «ВКонтакте». За высказались 86% из 46 тысяч участников опроса.

Те, кто работают, кто работают в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах, будут работать 28 декабря.

«Вместе с этим, я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным. Ведь в канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству», — отметил Гусев.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 4 декабря 2019 3 263
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 8
14:53, 3 декабря 2019 2 966
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 6 327
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 16 523
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 4 456
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум