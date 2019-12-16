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Фото: Pixabay.com
В Воронежской области 31 декабря стал выходным. Распоряжение об этом.
Глава региона проводил голосование на своей странице во «ВКонтакте». За высказались 86% из 46 тысяч участников опроса.
Те, кто работают, кто работают в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах, будут работать 28 декабря.
«Вместе с этим, я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным. Ведь в канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству», — отметил Гусев.
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