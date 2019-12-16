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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 14 декабря, в Шилове устроили парад Дедов Морозов и Снегурочек. Колонна прошла от площади Вокзальной по улице Советской, сообщает издательство «
В параде участвовали Деды Морозы и Снегурочки из 17 городских и сельских ДК, 19 школ и детских садов, а также 49 костюмированных сказочных героев и волонтеры-школьники.
Участники парада устроили хоровод вокруг елки, на которой зажгли гирлянду. Детям раздали сладости.
Для шиловцев организовали театрализованное и игровое представления.
Глава администрации района Владимир Луканцов пояснил, что шествие проводят более десяти лет подряд.
«Парад дал старт проведению новогодних праздников для детей и взрослых», — пояснил он.
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