В Рязанской области снизилось количество пособий при рождении ребенка

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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области отметили отрицательную динамику рождаемости. Об этом журналистам рассказал управляющий рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов на пресс-конференции в понедельник, 16 декабря.
По предварительным данным, в 2019 году родилось на 778 детей меньше, чем в прошлом году. Из-за этого в 2019 году снизилось количество пособий при рождении ребенка — 6 177 (на 137 меньше, чем в 2018 году), по уходу за ребенком до полутора лет — 91 457 (меньше на 2 943). При этом размер выплат повысили примерно на семь процентов:
Управляющий рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов сообщил, что выплаты пособий за декабрь рязанки получат в конце текущего года, а не в январе.
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