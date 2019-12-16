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15:57, 16 декабря 2019 325
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В Рязанской области снизилось количество пособий при рождении ребенка

В Рязанской области снизилось количество пособий при рождении ребенка

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области отметили отрицательную динамику рождаемости. Об этом журналистам рассказал управляющий рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов на пресс-конференции в понедельник, 16 декабря.

По предварительным данным, в 2019 году родилось на 778 детей меньше, чем в прошлом году. Из-за этого в 2019 году снизилось количество пособий при рождении ребенка — 6 177 (на 137 меньше, чем в 2018 году), по уходу за ребенком до полутора лет — 91 457 (меньше на 2 943). При этом размер выплат повысили примерно на семь процентов:

  • средний размер пособия по беременности и родам составил 725,08 рублей (в 2018 — 656,81);
  • при рождении ребенка — 1 7281,41 рублей (в 2018 — 16 682,12);
  • по уходу за ребенком — 8 480,40 рублей (в 2018 — 7891,20).

Управляющий рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов сообщил, что выплаты пособий за декабрь рязанки получат в конце текущего года, а не в январе.


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