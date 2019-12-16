В Рязани прошел «Гранд-маскарад» в новом формате

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 14 декабря, в рязанском музыкальном театре прошел «Гранд-маскарад».
В этом году бал под названием «Чем дальше в лес, тем громче мюзикл…» состоялся в семейном формате.
«Гости перевоплотились в зверей, птиц, рептилий, насекомых, как обычных, так и мифических», — рассказали организаторы на странице мероприятия «ВКонтакте».
Программа бала включала 35 танцев. Рязанцы исполнили вальс, кадриль, блюз, танго, а также цыганскую польку.
Фотографии Юрия Красовского
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Рязаньэнерго» получил диплом в конкурсе лучших предприятий области
|
cледующая новость →В Сасове пьяный водитель «Шкоды» сбил женщину
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.