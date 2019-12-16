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12:55, 16 декабря 2019 1 620
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В Рязани прошел «Гранд-маскарад» в новом формате

В Рязани прошел «Гранд-маскарад» в новом формате

В субботу, 14 декабря, в рязанском музыкальном театре прошел «Гранд-маскарад».

В этом году бал под названием «Чем дальше в лес, тем громче мюзикл…» состоялся в семейном формате.

«Гости перевоплотились в зверей, птиц, рептилий, насекомых, как обычных, так и мифических», — рассказали организаторы на странице мероприятия «ВКонтакте».

Программа бала включала 35 танцев. Рязанцы исполнили вальс, кадриль, блюз, танго, а также цыганскую польку.

Фотографии Юрия Красовского


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