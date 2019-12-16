В Путятине установили новогоднюю елку

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В понедельник, 16 декабря, В Путятине на центральной площади установили новогоднюю елку. Об этом
Дерево росло в селе Макеево.
«Теперь дело за малым — украсить символ Нового года», — говорится в сообщении.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.