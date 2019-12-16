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В Приокском мужчина топором выломал дверь и пытался сбежать через балкон на пятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Рязанец устроил дебош в доме на улице Молодцова. Он выломал межкомнатную дверь, угрожал своей любовнице и ее ребенку.
Приехавшие на место росгвардейцы нашли мужчину висящим с обратной стороны балкона. Его затащили в квартиру.
Дебошира передали полиции. Им оказался ранее судимый горожанин 1968 года рождения.
Фото рязанского управления Росгвардии
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.