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10:15, 16 декабря 2019 344
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В Приокском мужчина топором выломал дверь и пытался сбежать через балкон на пятом этаже

В Приокском мужчина топором выломал дверь и пытался сбежать через балкон на пятом этаже

В Приокском мужчина топором выломал дверь и пытался сбежать через балкон на пятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Рязанец устроил дебош в доме на улице Молодцова. Он выломал межкомнатную дверь, угрожал своей любовнице и ее ребенку.

Приехавшие на место росгвардейцы нашли мужчину висящим с обратной стороны балкона. Его затащили в квартиру.

Дебошира передали полиции. Им оказался ранее судимый горожанин 1968 года рождения.

Фото рязанского управления Росгвардии


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