В Песочне на пешеходном переходе сбили женщину

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Дашково-Песочне на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в воскресенье, 15 декабря, на улице Новоселов вблизи дома №16. По предварительной информации, 38-летний рязанец за рулем Kia при движении со стороны улицы Советской армии в сторону улицы Тимакова наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерку доставили в больницу.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.