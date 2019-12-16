В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

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Фото: Pixabay.com
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по льготной ипотеке с ставкой не выше трех процентов. Он рассказала об этом в беседе с газетой «
Юрков объяснил свою инициативу материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.
«Если они (жильцы — прим. ред.) имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — заявил депутат.
Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
Соответствующую поправку к закону «О внесении изменений в Жилищный кодекс» направили вице-премьеру Виталию Мутко. По данным «
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