В Горроще из-за нарушений закрыли кафе «Панда»

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В Горроще на улице Островского в доме №128 закрыли кафе «Панда». Об этом сообщил
Суд признал виновным ООО «Панда» в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП.
Деятельность кафе приостановили на 30 суток.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.